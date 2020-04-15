12 130 рублей на человека: Путин пообещал бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

Путин пообещал предоставить помощь малому и среднему бизнесу на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае.

В ходе совещания с членами правительства в среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин пообещал предоставить помощь малому и среднему бизнесу на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Размер госвыплат составит 12 130 рублей на человека — это эквивалент минимального размера оплаты труда в стране.

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Направить заявку на материальную помощь можно будет начиная с 1 мая. Выплаты за апрель будут произведены 18 мая, пообещал президент.

Условием получения помощи Путин назвал сохранение занятости на уровне 90% от времени начала карантинных мер.

Кроме того, президент распорядился включить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании малого и среднего бизнеса, которые торгуют непродовольственными товарами.

Он также заявил, что не менее 75% кредитов, полученных на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.

«Считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысит доступность кредитных ресурсов», -— цитирует ТАСС слова российского президента.

Путин потребовал от кабмина подготовить новые меры поддержки экономики. Ранее Владимир Путин пообещал пострадавшим от пандемии отраслям малого и среднего бизнеса отсрочки по социальным взносам, налоговым выплатам и кредитам, а также мораторий на подачу исков в суд от кредиторов и расширение кредитования по льготной ставке.

Гражданам, оставшимся без работы после 1 марта и вставшим на биржу труда, Путин также обещал в течение трех месяцев — с апреля по июнь — выплачивать пособие по безработице по максимальной верхней планке в 12 130 рублей.

Во Франции на спасение экономики власти выделили более ста миллиардов евро, из них около 24 миллиардов евро — на выплаты по временной/частичной безработице. Из-за карантина без работы временно оказались почти восемь миллионов французов. Государство выплачивает им 84% от зарплаты, выдаваемой на руки.

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