Владимир Путин отменил празднование Победы 9 мая

«Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки. Это не дает мне права начать подготовку» к празднованиям, сказал Путин. На фото: парад Победы 09.05.2015

Президент России Владимир Путин объявил о том, что празднования 75-летия Победы 9 мая не будет. Причина: эпидемия коронавируса.

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«До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята», — цитирует заявление Путина «Новая газета».

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — добавил глава российского государства, которого цитирует «Коммерсант».

Путин заверил, что мероприятия в честь дня Победы в этом году «обязательно проведут»: «Будет и главный парад в Москве на Красной площади, и марш „Бессмертного полка“».

О том, что российские власти из-за эпидемии COVID-19 рассматривают вариант переноса даты празднования Победы, стало известно в начале апреля. По данным источников российских СМИ, в Кремле и Минобороны выбирали из двух вариантов: проведение парада 9 мая на Красной площади при пустых трибунах или перенос всех торжеств на осень.

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