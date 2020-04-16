В России за сутки выявлено еще более 3400 случаев заражения COVID-19

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 3448 в 78 регионах», — говорится в официальном сообщении оперативного штаба по мониторингу и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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Сообщение опубликовано в четверг, 16 апреля. Это рекорд по суточному приросту новых выявленных случаев в стране.

1370 новых случаев зафиксировано в Москве — наиболее сильно пострадавшем регионе, где количество инфицированных выросло до 16 146. В Московской области за 24 часа обнаружено 467 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — еще 154.

Общее число инфицированных в стране составляет чуть менее 27 000 человек. А количество летальных исходов достигло 232. Всего эпидемия затронула 84 региона России, а единственным регионом, где не было выявлено ни одного случая заражения остается Республика Алтай.

В оперативном штабе также заявили, что за минувшие сутки более 300 человек выздоровели после заражения COVID-19, 190 из них — в Москве.

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