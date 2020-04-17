В России за сутки выявлено более 4000 случаев заражения коронавирусом
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В России за прошедшие сутки зарегистрировано 4069 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК).
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В сообщении также говорится, что общее число положительных результатов анализов на коронавирус в стране достигло 32 007 человек. Результаты не окончательные, данные еще не поступили по Республике Алтай.
Выписались из больниц 2590 человек, из них 286 — за последние сутки.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России достигло 273 человек.
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