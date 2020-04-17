Путин и Макрон обсудили по телефону встречу пятерки постоянных членов Совбеза ООН

Президенты Франции и России, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин, провели в пятницу, 17 апреля, телефонные переговоры в ходе которых обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также возможность проведения видеоконференции пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН.

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Как подчеркнули в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе Эмманюэля Макрона. Французский лидер поблагодарил российского президента «за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России во Францию медицинских средств и оборудования».

Сообщается, что Путин и Макрон также обсудили возможность проведения рабочей встречи с участием глав Франции, России, США, Китая и Великобритании — постоянных членов Совета безопасности ООН в формате видеоконференции. Также обсуждались и другие вопросы, в том числе война на востоке Украины.

Прошлый раз президенты России и Франции созванивались 26 марта. В Елисейском дворце подробностей переговоров Макрона с Путиным не сообщили, однако ранее в интервью RFI французский лидер сообщил, что намерен в ближайшее время созвониться с российским коллегой.

Франция выступила с инициативой, чтобы пятерка постоянных членов Совбеза поддержала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша объявить глобальное прекращение огня на период пандемии коронавирсуа. По словам Макрона, этот призыв поддержали все, кроме России. В контексте беспрецедентной пандемии Совету Безопасности удалось провести лишь одно совещание, 9 апреля, в связи с тем, что работа этого органа уже многие недели парализована полемикой между США и Китаем, в частности, по вопросу источника COVID-19.

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