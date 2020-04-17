СПЧ и Профсоюз журналистов заступились за «Новую газету» в конфликте с властями Чечни

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России назвала предписание Роскомнадзора об удалении статьи «Новой газеты» Елены Милашиной проявлением цензуры. Об этом в пятницу, 17 апреля, говорится на сайте СПЧ.

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По мнению Совета, в предписании Роскомнадзора не содержится указания на конкретную информацию, которую ведомство посчитало недостоверной. Также в СПЧ осудили высказывания лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова, расценив их как «неприкрытые угрозы в адрес этого журналиста и редакции».

«Статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу массовой информации в РФ и запрещает цензуру. В той форме, в какой было получено предписание об удалении всего текста статьи Елены Милашиной в „Новой газете“, оно является, по мнению членов Совета по правам человека, незаконным актом цензуры», — говорится в заявлении СПЧ.

О недопустимости угроз в адрес редакции «Новой газеты» заявил и Профсоюз журналистов и работников СМИ. «Забота о защите граждан в период пандемии не должны привести к ограничению свободы слова и к сведению счетов с журналистами. Мы также требуем проведения полноценного независимого расследования нападения на Елену Милашину в Грозном и призываем к принципиальной оценке действий руководства Чечни», — говорится в заявлении профсоюза.

12 апреля в «Новой газете» была опубликована статья Елены Милашиной о похоронах жителя Чечни Ахмада Гараева, чьи родственники заражены коронавирусом. В статье говорится, что жители республики боятся признаться, что могли заразиться, и предпочитают умереть дома.

После публикации статьи Рамзан Кадыров призвал ФСБ «остановить» критику в его адрес, назвав журналистов «Новой газеты» «нелюдями», которые «провоцируют» чеченский народ на преступление. 15 апреля Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью.

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