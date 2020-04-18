В России за сутки выявлены почти пять тысяч новых случаев коронавируса

В России число диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 36 793 человек. За последние сутки было выявлено 4 785 новых случаев. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Новые заболевшие выявлены в 79 регионах страны. Больше всего подтвержденных случаев инфицирования в Москве, где за последние сутки прибавилось 2 649 пациентов с диагнозом Covid-19. По данным оперативного штаба, за последние сутки скончались 40 пациентов, в том числе 21 — в Москве. Таким образом, общее число жертв коронавируса с начала эпидемии в России составило 313 человек.

Число выздоровевших пациентов за последние 24 часа составило 467 человек, за весь период из больниц России выписались 3 057 человек, переболевших Covid-19. Российские власти заявляют, что провели 1,81 млн тестов на коронавирус.

В других странах

В Украине за сутки выявлено 444 новых случая заражения коронавирусом. Общее число диагностированных достигло 5 106 человек, из них 133 пациента скончались, в том числе девять человек за последние сутки. По данным Минздрава страны, число выздоровевших пациентов составляет 275 человек. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве и Черновицкой области.

В Беларуси за последние сутки выявлено 575 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных с диагнозом Covid-19 составляет 4779 человек. По данным властей, выписаны из больниц 342 пациента, 42 больных Covid-19 скончались.

Медики в Грузии за последние сутки выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных заражений Covid-19 в стране достигло 385.

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