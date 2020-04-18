Посольство России на площади Немцова в Праге сменило почтовый адрес

Букет с фотографией Немцова у Российского посольства в Париже

Российское посольство в Чехии сменило свой почтовый адрес после того, как площадь Под каштанами перед зданием дипмиссии переименовали на площадь Бориса Немцова. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает Radio Prague International.

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Физически посольство остается в том же самом здании — в бывшем дворце Печека, но в официальной переписке посольство теперь будет использовать адрес своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, на прилегающей к площади Немцова улице Коруновачни.

Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса. В МИД Чехии заявили, что речь идет о формальности, которую в ведомстве приняли во внимание.

Мэр Праги Зденек Гржиб, который выступил инициатором переименования, назвал такое поведение посольства странным: «Мне это кажется странным, ведь и Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным и заявил, что организаторы должны понести наказание».

Торжественная церемония переименования площади Под каштанами в площадь Бориса Немцова прошла 27 февраля 2020 года в пятую годовщину убийства политика. Помимо площади Бориса Немцова в Праге появилась и набережная имени убитой журналистки Анны Политковской.

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