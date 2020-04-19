В России за сутки выявили более шести тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки диагностировано 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе эпидемией. Общее число заразившихся увеличилось до 42 853.

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За последние сутки выздоровели и были выписаны из больниц 234 пациента, общее количество выздоровевших составляет 3 291 человек. Число жертв эпидемии возросло 361, в том числе 48 человек скончались за последние сутки.

По данным оперативного штаба Москвы, у 60% москвичей, получивших положительный результат при тестировании на Covid-19, не было никаких симптомов болезни. Еще неделю назад этот показатель составлял 40%. Медики объясняют рост числа зараженных, не имеющих симптомов, более массовым тестированием.

Президент Владимир Путин заявил, что у страны есть все возможности, чтобы справиться с эпидемией коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время поздравления православных россиян с праздником Пасхи.

«У нас в народе говорят: на бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с божьей помощью», — цитирует слова Путин пресс-служба Кремля.

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