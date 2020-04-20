Во Владикавказе проходит митинг «против вранья о коронавирусе»

Около двух тысяч человек собрались 20 апреля в центре Владикавказа на несанкционированную акцию протеста. Участники митинга требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» с эпидемией коронавируса и поддержали людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за самоизоляции. К трем часам дня к площади подтянулись дополнительные силы полиции и Росгвардии. Нескольких активистов задержали после стычек с силами правопорядка.

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Протестующие выразили сомнения в публикуемой властями информации о коронавирусе, в частности, о вспышках инфекции во владикавказской и районных больницах. Они требуют от властей компенсации финансовых потерь, вызванных режимом самоизоляции. Несколько протестующих также потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.

В ходе митинга Вячеслав Битаров вышел к протестующим. «Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство – посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», – сказал он. Глава республики также предложил сформировать инициативную группу из пяти человек, которая должна озвучить окончательные требования митингующих, сообщает РБК.

Как сообщает Коммерсантъ, призыв выйти на митинг распространил бывший оперный певец, а ныне общественный деятель Вадим Чельдиев. С момента введения режима самоизоляции он публиковал в своем Telegram-канале сообщения об отсутствии эпидемии и «мировом заговоре». Около месяца назад он призвал своих читателей выйти на митинг протеста.

За два дня до назначенного им «народного схода», Чельдиев был арестован, против него возбуждено уголовное дело на основании статьи 207.1 УК о «публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». На основании этой статьи Чельдиев может быть приговорен к лишению свободы сроком до трех лет. Если же распространение заведомо ложной информации повлекло за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным на 20 апреля, в Северной Осетии выявлено 145 случаев заражения COVID-19, два человека умерли. За последние сутки в регионе выявлено еще 32 случая заражения.

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