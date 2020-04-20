В России отложили судебные заседания по делам «Седьмой студии» и журналистки Светланы Прокопьевой

Слушания по делу "Седьмой студии" перенесли из-за больничных Кирилла Серебренникова (на фото) и Юрия Итина.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что слушания по двум громким делам — «Седьмой студии» и журналистки Светланы Прокопьевой — были перенесены.

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Заседание по делу «Седьмой студии» перенесли на 6 мая

Мещанский суд Москвы принял решение перенести рассмотрение дела «Седьмой студии» на 6 мая. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило агентство «Интерфакс». Сообщается, что 6 мая заседание начнется в 11 часов по московскому времени.

По информации «Коммерсанта», процесс перенесли из-за больничного у обвиняемых Кирилла Серебренникова и Юрия Итина, а также у их защитника Ксении Карпинской.

«Из-за болезни двух подсудимых и одного защитника судебные заседания отложить до окончания больничного. Больничный у Серебренникова до 30 апреля — это предпраздничный день. Первый рабочий день за ним следует 6 мая»,— постановила судья Олеся Менделеева. Ее слова приводит «Коммерсанта».

Напомним, новое заседание по рассмотрению дела должно было состояться в марте, однако его отложили до 13 апреля из-за эпидемии коронавируса. 13 апреля провести слушание также не удалось из-за болезни нескольких участников. Адвокаты фигурантов настаивали на том, чтобы дальнейшее разбирательство проходило после того, как все карантинные меры, введенные на фоне эпидемии, будут сняты. Суд настывает на скорейшем возобновлении процесса из-за его затяжного характера.

Слушания по делу журналистки Светланы Прокопьевой отложили «до нормализации обстановки»

Также в понедельник, 20 апреля, «Медиазона» сообщила о приостановлении рассмотрения дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

О том, что Второй западный окружной военный суд принял такое решение, сообщил со ссылкой на адвоката журналистки глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По словам адвоката, слушание перенесли «до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в стране».

Напомним, уголовное дело в отношении Прокопьевой было заведено в феврале 2019 года. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», она высказалась о теракте, который произошел 31 октября у здания УФСБ в Архангельске. В тот день подорвавший себя 17-летний молодой человек погиб, трое сотрудников управления были ранены. В своей передаче «Минутка просветления» журналистка рассуждала о причинах инцидента и предположила, что власть подталкивает молодежь к радикальным действиям.

В защиту Прокопьевой выступили многие представители СМИ. Накануне несостоявшегося слушания 20 апреля правозащитники и коллеги-журналисты записали в поддержку женщины видеообращение с требованием освободить ее от судебного преследования. В создании ролика приняли участие представители Профсоюза журналистов и работников СМИ, фонда «Русь Сидящая» и Европейской Федерации журналистов.

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