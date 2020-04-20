Застрявшие в Индии россияне обратились за помощью к главам регионов

Остающиеся в Индии российские граждане написали письма главам регионов и в МИД РФ с просьбой вывезти их из этой страны. Всего в Индии находятся более четырех тысяч россиян.

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Застрявшие в Индии российские туристы написали письма главам регионов с просьбой вывезти их из страны. В своих письмах они указывают, что в соответствии с новыми правилами из Индии эвакуируют в основном жителей Москвы и Московской области, а в стране находятся несколько сотен граждан из других частей России.

7 апреля в России были введены новые правила эвакуации российских граждан, оставшихся за границей из-за эпидемии коронавируса. Согласно этим правилам, жители одного региона не могут попасть на самолет, направляющийся в другой.

Первый самолет после введения новых правил вывоза россиян вылетел из Индии 18 апреля. На нем из Гоа в Москву вернулись 418 человек. Еще один рейс ожидается 21 апреля, из Гоа в Казань.

Обращения отправлены губернаторам Красноярского и Алтайского краев, Тувы, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областей.

Туристы также жалуются, что правительство не оказывает им обещанную социальную помощь. После закрытия российских границ и сокращения числа рейсов, правительство распорядилось финансово поддержать застрявших за границей туристов. Размер помощи составляет 2400 рублей в день, но на нее могут рассчитывать только те, у кого есть обратные билеты, и кто прошел регистрацию на портале госуслуг.

По информации МИД РФ, всего за границей остаются около 35 тысяч россиян.

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