Суд смягчил приговор Константину Котову до 1,5 лет колонии

Московский городской суд смягчил приговор активисту Константину Котову до 1,5 лет колонии. Об этом со ссылкой на адвоката Котова Марию Эйсмонт в понедельник, 20 апреля, сообщило «ОВД-Инфо».

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Напомним, в сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к четырем годам колонии по т.н. «дадинской статье» — за неоднократные нарушения порядка проведения митинга. Дело Котова было расследовано за два дня — обвинение ему предъявили 13 августа, а уже 15 августа в СК РФ объявили об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде также заняло два дня.

По версии следствия, Котов, которого до этого три раза признавали виновным в административных правонарушениях во время протестных пикетов, 10 августа вновь вышел на акцию протеста в Москве и был задержан с другими митингующими. Суд не стал рассматривать видеозапись задержания, на которой видно, что активист выходит один из метро Китай-город, подходит к памятнику героям Плевны и не скандирует лозунгов.

27 января Конституционный суд РФ вынес определение о необходимости пересмотреть судебные решения по делу активиста Константина Котова. В феврале Генеральная прокуратура России обжаловала в кассации приговор и попросила снизить наказание до одного года заключения, а 2 марта второй кассационный суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение.

34-летний программист Константин Котов стал вторым в России человеком, осужденным по 212-й статье. Первым был активист Ильдар Дадин, которого в марте 2016 году осудили на два с половиной года колонии общего режима. 22 февраля 2017 года приговор Дадину был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления.

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