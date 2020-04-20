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Суд смягчил приговор Константину Котову до 1,5 лет колонии

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Приговор Константину Котову смягчили до полутора лет колонии.
Приговор Константину Котову смягчили до полутора лет колонии. screenshot Youtube
RFI

Московский городской суд смягчил приговор активисту Константину Котову до 1,5 лет колонии. Об этом со ссылкой на адвоката Котова Марию Эйсмонт в понедельник, 20 апреля, сообщило «ОВД-Инфо».

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Напомним, в сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Константина Котова к четырем годам колонии по т.н. «дадинской статье» — за неоднократные нарушения порядка проведения митинга. Дело Котова было расследовано за два дня — обвинение ему предъявили 13 августа, а уже 15 августа в СК РФ объявили об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде также заняло два дня.

По версии следствия, Котов, которого до этого три раза признавали виновным в административных правонарушениях во время протестных пикетов, 10 августа вновь вышел на акцию протеста в Москве и был задержан с другими митингующими. Суд не стал рассматривать видеозапись задержания, на которой видно, что активист выходит один из метро Китай-город, подходит к памятнику героям Плевны и не скандирует лозунгов.

27 января Конституционный суд РФ вынес определение о необходимости пересмотреть судебные решения по делу активиста Константина Котова. В феврале Генеральная прокуратура России обжаловала в кассации приговор и попросила снизить наказание до одного года заключения, а 2 марта второй кассационный суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение.

34-летний программист Константин Котов стал вторым в России человеком, осужденным по 212-й статье. Первым был активист Ильдар Дадин, которого в марте 2016 году осудили на два с половиной года колонии общего режима. 22 февраля 2017 года приговор Дадину был отменен, а его дело закрыто Верховным судом за отсутствием состава преступления.

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