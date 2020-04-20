Цена российской нефти Urals стала отрицательной

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман и российский министр энергетики Александр Новак во время встречи представителей стран ОПЕК+ в Вене, 6 декабря 2019.

После обвала цены американской нефти марки WTI до отрицательных значений, расчетная цена российской нефти марки Urals упала до минус 2 долларов за баррель. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Refinitiv.

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Общее падение цены на российскую нефть марки Urals составило 112,7%. Такое падение связано с обвалом цен на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которая 20 апреля впервые в истории дошла до отрицательной отметки.

Отрицательная цена за баррель нефти означает, что продавцы начали доплачивать покупателям за поставку сырья. После того, как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

На фоне обвала рынка нефти российская валюта усилила падение к доллару и евро. Курс доллара на торгах Московской биржи в понедельник вечером вырос до 75,09 рублей, курс евро — до 81,58 рублей.

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