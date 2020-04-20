COVID-19: с начала пандемии в России выявили более 47 тысяч случаев заражения

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 47 121. Такие данные в понедельник, 20 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе эпидемией.

Реклама Читать далее

По данным оперштаба, за сутки в России были зафиксированы еще 4 268 случаев заболевания в 76 регионах. Сообщается, что более, чем у 45% новых пациентов болезнь не имеет клинических проявлений.

2 026 случаев были выявлены в Москве, таким образом, в столице количество пациентов, у которых диагностировали COVID-19, выросло до 26 350.

За прошедшие сутки от заражения и его последствий умерли 44 человека. По официальным данным, за весь период эпидемии в стране от коронавирусной инфекции скончались 405 человек.

Общее число выздоровевших, по данным на утро 20 апреля, составляет 3 446 человек. 155 из них покинули больницы в течение прошедших 24 часов.

Накануне, в воскресенье, 19 апреля, в оперштабе сообщали 6060 новых случаев заражения коронавирусом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться