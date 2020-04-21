В России за сутки выявили еще 5642 случая заражения COVID-19

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве.

За сутки в России выявлено еще 5642 случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе эпидемией.

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Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в стране составляет 52 763 человек в 85 регионах.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2567 (45,5%)», — говорится в пресс-релизе оперштаба.

Наибольшее количество заражений — в Москве, там зарегистрировано всего 29 433 случая, из них 3 083 — за последние сутки. Еще 718 новых случаев COVID-19 установлено в Подмосковье и 127 — в Петербурге. В Республике Алтай, долгое время остававшейся последним регионом России, где не было выявлено ни одного случая инфицирования, за сутки коронавирус диагностировали у 4 пациентов.

За 24 часа умер 51 человек, 29 из них — в столице. С начала эпидемии в России скончались 456 человек, заразившихся коронавирусом.

427 человек выздоровели, с начала эпидемии поправились 3873 пациента с COVID-19.

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