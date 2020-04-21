«Люди не понимают, что будет дальше»: кто и почему в Северной Осетии против изоляции

Очередь из машин "скорой помощи" перед больницей для приема больных Covid-19 в подмосковных Химках. 11 апреля 2020 г.

В столице Северной Осетии Владикавказе в понедельник, 20 апреля, сотни жителей вышли на митинг против режима самоизоляции. Собравшиеся на площади перед республиканским правительством потребовали отставки главы республики и освобождения оперного певца Вадима Чельдиева. Несколько десятков человек были задержаны. О том, почему жители Северной Осетии первыми в России открыто выступили против режима самоизоляции и причем здесь «граждане СССР», Русской службе RFI рассказал осетинский блогер Алик Пухаев.

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Митинг против «вранья властей о коронавирусе» собрал около полутора тысяч участников. Жители выступили против режима самоизоляции, жаловались на потерю работы и недостаточное информирование об эпидемии. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сначала сам вышел к митингующим, потом принял их представителей, попытался убедить, что подозрения о надуманности проблемы коронавируса беспочвенны, а также пообещал обсудить меры поддержки оставшимся без дохода жителям. Ближе к вечеру ОМОН вытеснил с площади протестующих. По данным «Кавказ. Реалий», были задержаны не менее 65 человек.

Алик Пухаев: «Первую неделю люди реально сидели на самоизоляции, у нас довольно жесткие меры с самого начала ввели. И за неделю людей у людей просто банально стали заканчиваться деньги, и люди не понимали, что будет дальше, когда этот режим самоизоляции снимут. И эти протесты стали нарастать. Когда люди неделю посидели дома, многие поняли, что они сейчас лишатся работы, многие работали в теневом секторе экономики. То есть они официально оформлены не были и соответственно денег для них сейчас никаких нет. Они ни на что рассчитывать не могут. Это спровоцировало такой резкий рост протестов в республике.

В разных регионах разный режим изоляции. Насколько жесткие ограничения в Северной Осетии, что открыто, что закрыто?

Первую неделю был жесткий режим самоизоляции. Все кафе, рестораны, салоны красоты — все закрыли. При этом крупные сети — „Леруа Мерлен“, „Магнит“ и прочие большие магазины — продолжали работать. Потом, когда начался рост протестных настроений, власти запустили общественный транспорт, разрешили ему снова работать и разрешили работать небольшим салонам красоты.

Каких последствий можно ждать от этого митинга, кроме вспышки коронавируса?

Я сомневаюсь, что глобально что-то поменяется, потому что у региональных властей нет рычагов. Федеральный центр что-то пообещал, кредитные каникулы предоставлять, помощь бизнесу. Владимир Владимирович пообещал, но деньги пока не дошли до регионов. Никто не может получить никакой кредит, мало кто может получить какую-то помощь. Региональные власти вынуждены из своего кармана, привлекая меценатов-бизнесменов, развозить продуктовую помощь».

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с протестующими © twitter.com/@MBKhMedia

Помимо экономических требований собравшиеся в центре Владикавказа требовали освободить Вадима Чельдиева. Оперный певец-баритон Вадим Чельдиев был главным инициатором состоявшегося митинга. Помимо музыкальных талантов, Чельдиев является также известным блогером, участником движения «Граждан СССР», не признающего Беловежские соглашения. С началом эпидемии коронавируса он стал также известным в республике «ковид-диссидентом» и призывал жителей Северной Осетии не подчиняться режиму самоизоляции.

В прошлую пятницу, 17 апреля, 38-летнего Чельдиева задержали. 15 апреля в отношении него возбудили уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. Уже после задержания — во время доставки Чельдиева из Санкт-Петербурга во Владикавказ — задержанный, по заявлению полицейских, нанес несколько ударов сотруднику правоохранительных органов. Так в отношении певца возбудили второе уголовное дело.

21 апреля Чельдиева еще и оштрафовали на 75 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации. На заседании суда певец выступал по видеосвязи из СИЗО Пятигорска.

Певец Вадим Чельдиев © www.facebook.com / Vadim Cheldiev

Алик Пухаев: «Во-первых, триггером стала социально-экономическая ситуация. Просто у нас чуть более свободное общество, чем в соседних регионах. У нас чуть больше блогеров, много разных площадок, интернет, у нас более активная информационная среда — в „Инстаграме“, в „Телеграме“. И это стало одной из причин, потому что Вадим Чельдиев как раз свой народный сход организовал через „Телеграм“. А, во-вторых, у нас очень много людей, приверженцев таких „нео-коммунистических“ [идей]. Есть такая политическая секта — или как их называть — „Граждане СССР“. Очень много людей романтизируют Советский Союз и поэтому призывы Вадима Чельдиева вернуть Советский Союз, сменить власть нашли отклик.

Эта ностальгия — это такой феномен Северной Осетии?

Да, в других республиках более негативное отношение к Советскому Союзу. В других регионах трагедия депортации жива в памяти населения. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии помнят, как Советский Союз депортировал население, и поэтому там менее склонны романтизировать Советский Союз. В Осетии и в Дагестане депортации не было, поэтому больше людей романтизируют СССР. Потом в Осетии более секулярное общество, чем в соседних республиках.

Были требования отставки главы республики. Чем объясняется такая непопулярность Вячеслава Битарова?

Надо сказать, что его популярность потихоньку спадала. И в целом с ухудшением социально-экономической ситуации популярность власти снижалась, и Путина, и местного главы. Но последние несколько недель, когда люди лишились работы, это стало причиной резкого падения его популярности. И все вылилось в этот протест. Люди за короткий срок лишились всех своих накоплений и, самое главное, не понимали, что будет дальше. И возник вопрос, почему мы должны сидеть дома и не работать, если заводы продолжают работать.

Можно ли ожидать ужесточение режима, как мы видели в Ингушетии после митингов?

Я думаю, что именно так и будет, режим будет ужесточаться, социально-экономическое положение тоже будет ухудшаться, значит, протестные настроения будут нарастать. И если продолжится такая политика, то, скорее всего, мы можем получить новые протесты.

Но сегодня все утихло?

Да. Но надо сказать, что не все разделяли настроения протестующих. И в завершении митинга, когда камни стали лететь и протестующих стали вытеснять с площади, то многих это охладило».

Силы правопорядка вытесняют протестующих во Владикавказе. 20 апреля 2020 г. © twitter.com/@MBKhMedia

В Кремле прошедший во Владикавказе митинг не одобрили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что акция была незаконной и предрек «негативные эпидемиологические последствия» через две недели.

Напротив, в КПРФ требования вышедших на площадь Свободы «граждан СССР» поддержали. «Прошу власти внимательно разобраться и не преследовать тех, кто выставил свое недовольство, они выставили его абсолютно законно, потому что остались без работы, без помощи, — заявил лидер партии Геннадий Зюганов в ходе «всесоюзного торжественного собрания» по случаю 150-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина, прошедшему 21 апреля в онлайн-формате.

По данным на 21 апреля, в Северной Осетии выявлено 177 случаев заражения.

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