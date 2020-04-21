Москвичей с симптомами ОРВИ обяжут соблюдать самоизоляцию

Жители Москвы с симптомами ОРВИ должны будут соблюдать те же правила изоляции, что и люди, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Соответствующий указ во вторник, 21 апреля, подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

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В указе говорится, что за передвижениями больных ОРВИ будут следить с помощью технологии «электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», как это уже делается в случае людьми с подтвержденным COVID-19. Указ вступит в силу со среды, 22 апреля.

В последние дни власти Москвы ввели несколько новых мер для сдерживания эпидемии коронавируса. К примеру, 15 апреля была запущена система цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 22 апреля общественным транспортом можно будет пользоваться лишь при наличии социальных карт москвича или жителя Московской области, проездного билета на месяц или карт «Тройка» и «Стрелка». Для выявления нарушений будут использоваться системы фото- и видеонаблюдения.

Чуть ранее, 9 апреля, комитет по борьбе с коронавирусом предложил не разделять стационары для лечения пневмонии и коронавирусной инфекции. Это предложение было вызвано в том числе тем, что пневмония является последствием COVID-19. Также в комитете сослались на опыт больницы в Коммунарке, где принимают инфицированных коронавирусом: там констатировали, что около 30% тестов для выявления инфекции могут не показать ее наличие, а для точной диагностики требуется компьютерная томография.

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