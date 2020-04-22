Адвокат рассказал о пытках над заключенными после бунта в ангарской колонии № 15

Заключенных исправительной колонии строгого режима № 15 под Ангарском, которых после бунта перевели в СИЗО-1 в Иркутске, постоянно избивают сотрудники ФСИН. Об этом сообщает 22 апреля «МБХ медиа» со ссылкой на Дмитрия Дмитриева, адвоката фигуранта дела Антона Обаленичева .

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«Кто содержится в СИЗО-1 говорят, что бьют там всех абсолютно, что над ними издеваются, они спят на полу. Все это покрывается прокурором Иркутской области Ворониным и руководителем регионального Следственного комитета. Там налажена система, там абсолютно вольно обращаются с заключенными, с ними могут сделать все, что угодно. Никто не знает, сколько в СИЗО-1 содержится осужденных из ИК-15, кто-то говорит, что около 150», — цитирует слова защитника «МБХ медиа».

«Медиазоне» адвокат рассказал, что его уже больше недели не пускают к подзащитному. По словам Дмитрия Дмитриева, Обаленичеву предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии (ч.3 статьи 321 УК) и сейчас он находится в «пресс-хате».

Бунт в ИК-15 произошел 9 и 10 апреля. По данным правозащитников, конфликт начался с избиения одного из заключенных тюремщиком. По версии ФСИН, заключенные ИК-15 напали на сотрудника колонии. В ведомстве рассказали, что один из заключенных, находившийся в штрафном изоляторе, отказался от личного обыска, толкал сотрудников, нецензурно выражался. «Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника колонии», — сообщили «Интерфаксу» в местном управлении ФСИН.

В колонию ввели спецназ, который подавил бунт. Сами заключенные сообщали о 300 пострадавших. Официально ФСИН подтвердил, что один из заключенных погиб — его тело нашли 11 апреля при разборе завалов после пожара. Членов ОНК не пустили в колонию из-за карантина.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин ранее отмечал в интервью RFI, что жалобы заключенных на пытки, произвол и избиения со стороны сотрудников администрации учреждения поступали из ИК-15 иркутского ГУ ФСИН на протяжении последних шести лет.

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