В России за сутки выявили еще 5236 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в 78 регионах России выявили еще 5236 случаев заражения COVID-19. Общее число случаев приблизилось к 58 тысячам. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе эпидемией.

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В оперштабе отмечают, что более чем у 43% новых пациентов болезнь не имеет клинических проявлений.

За сутки зарегистрированы 57 летальных исходов, всего с начала эпидемии в России в результате заражения скончались 513 человек.

547 пациентов за минувшие сутки поправились. По данным оперштаба, всего выздоровели 4420 человек, из которых 2267 лечились в Москве.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что «количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно». «Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики», — приводит слова Раковой «Интрфакс».

Также в среду, 22 апреля, стало известно, что общее количество тестов на COVID-19, проведенных с начала эпидемии, в России выросло до 2,2 миллиона. Такие данные озвучил Роспотребнадзор.

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