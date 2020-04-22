За 24 часа московская полиция составила около 1400 протоколов о нарушении правил самоизоляции

За 24 часа сотрудники московской полиции составили около 1400 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом в среду, 22 апреля, со ссылкой на главу контрольного управления столицы Евгения Данчикова сообщил «Интерфакс».

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По словам Данчикова, с момента введения санитарных ограничительных мер в Москве количество нарушений снизилось. Глава управления рассказал, что сейчас чаще всего протоколы составляют в связи с тем, что группы москвичей собираются на спортивных или детских площадках.

С момента введения режима самоизоляции полиция подготовила более 20 тысяч протоколов. Данчиков рассказал, что всего 208 человек были оштрафованы и принудительно отправлены в специально оборудованные центры, где они проводят остаток карантина под контролем специалистов.

За соблюдением санитарных мер в столице следят 13 тысяч сотрудников полиции и около 3 тысяч — Росгвардии. Также применяются средства фото- и видеонаблюдения.

Напомним, с 22 апреля жители Москвы с симптомами ОРВИ должны соблюдать те же правила изоляции, что и люди, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Соответствующий указ накануне подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

В оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 заявили, что количество выявленных случаев заражения составляет почти 58 тысяч, 31 981 из них зафиксирован в Москве.

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