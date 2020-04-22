Коронавирус в тюрьму не посадишь: французские СМИ о том, что помешало празднику Путина

Французская пресса широко отметила рубежную дату: 22 апреля должно было стать «большим днем» для Владимира Путина. Но не стало. Коронавирус испортил повестку: референдум о фактическом продлении полномочий до 2036 года отложен, «патриотические марши» — перенесены, нефть пробила дно, эпидемия набирает обороты…

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«Эта среда, 22 апреля, должна была стать большим днем для Владимира Путина. (…) Россияне должны были одобрить проект конституционной реформы, состряпанный их президентом, чтобы позволить ему оставаться у власти до 2036 года. Помазание на царство посредством народной легитимации не было юридически обязательным, но в такого рода демаршах это никогда не повредит. Коронавирус все испортил», — пишет Сильви Кауфманн, обозреватель, редакционный директор газеты Le Monde.

Новая дата не назначена: никто сейчас не может сказать, «когда можно будет провести голосование в условиях санитарной безопасности». «Экономическая неопределенность еще серьезнее», — «ибо на Россию надвигается другая катастрофа»: новость о падении цены барреля нефти WTI ниже нуля «должна была бросить в холодный пот» людей в Кремле. Covid-19 — «не единственный виновник» обвала, напоминает обозреватель: причина еще и в просчете российской власти, затеявшей ценовую войну с Саудовской Аравией.

«Все это свалилось в самый неподходящий момент» и для России, и для Путина, который только-только, в январе, объявил о финансовых вливаниях в социальную сферу, что «должно было вернуть ему благосклонность населения, изнуренного многолетним снижением доходов».

Но теперь не до того. На фоне глубокого кризиса нужно использовать резервные средства, чтобы просто спасти людей от голода. «Путин, травмированный воспоминаниями о 90-х, когда обескровленная Россия Бориса Ельцина вынуждена была прибегнуть к международной помощи, не хочет залезать в копилку», — пишет Кауфманн: «Но может ли так продолжаться долго», когда «две трети россиян не имеют накоплений»?

«Если они не будут получать зарплату, им просто нечего будет есть», — цитирует Le Monde живущего в Париже экономиста Сергея Гуриева.

«Жертвой вируса» пали и праздничные мероприятия к 75-годовщине Победы, напоминает газета: «Путин очень ждал этого события, на которое ему удалось зазвать нескольких иностранных лидеров, в том числе, Эмманюэля Макрона».

Но «не только парад был отменен, а и 15 000 солдат, участвовавших в репетициях, помещены на карантин, потому что многие из них заразились Сovid-19. Это всего лишь символы, но символы важны в стране Владимира Путина», — подчеркнул журналист радио France Inter Пьер Аски. Материал вышел под заголовком: «Коронавирус затмевает день славы Владимира Путина».

«Эта среда, 22 апреля, должна была стать большим днем для Владимира Путина. (…) Коронавирус все испортил». REUTERS - Eduard Korniyenko

Аски подчеркивает: еще в начале марта Россия производила впечатление страны, которую пандемия обойдет стороной — в том числе, потому, что она очень рано закрыла границу с Китаем, эпицентром эпидемии. «Но через шесть недель роли поменялись», и теперь уже «Китай тщательно контролирует северную границу», чтобы «не пустить» коронавирус из России.

А Россию в целом и Путина в частности — при остановившейся экономике, что усугубилось обвалом нефтяных цен, — ожидают серьезные проблемы. Особенно с учетом «слабых социальных амортизаторов» и того факта, что деньги сидящему без работы населению власть «выделяет по капле».

«Путин в парадоксальной ситуации. Российский президент остается всемогущим, его критикам остается довольствоваться виртуальными митингами, (…) а продление его власти уже одобрено парламентом. Тем не менее, вирус пришел, чтобы поколебать абсолютную власть — даже больше, чем он (Путин) не желал бы признавать».

О том, что рост недоверия граждан к власти проявляется уже в начале этого кризиса, пишет журналистка французской редакции RFI Анастасия Беккио.

В борьбе с коронавирусом пока «ни один из обычных кремлевских рычагов не работает, будь то пропаганда или сила», — уверяет эксперт Французского института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан. «Раздражения накапливаются, это будет иметь последствия», — прогнозирует политолог Татьяна Становая.

По ее мнению, проблема связана не только с коронавирусным кризисом: «Путин изменился, он перестал быть национальным лидером. Он не научился публично сопереживать, он больше не говорит на одном языке с народом (...), он живет в своем мире с Сирией, Турцией, Украиной, геополитическими вопросами».

Татьяна Кастуева-Жан разделяет эту точку зрения: «Путин упускает возможность продемонстрировать сочувствие, эмпатию, заново укрепить доверие общества к нему». «Последние опросы Левада-Центра показывают тенденции, которые должны волновать Кремль», — говорит эксперт: 50% опрошенных желают сменяемости на вершине власти и 62% хотели бы ввести ограничения по возрасту для должности президента (не старше 70 лет).

А ведь конституционные поправки, которые Путин планировал представить населению 22 апреля, теоретически должны позволить ему оставаться у власти до 84, напоминает Беккио.

Статья вышла под заголовком: «Коронавирус — противник, который обезоруживает Владимира Путина». Впрочем, можно перевести — «разоружает».

О перспективах «разоружения» президента РФ на международной арене авторы «праздничных» статей тоже упоминают.

На репетиции парада Победы в Москве. 14.04.2020 REUTERS - ALEXEI KOLCHIN

«Сделает ли этот кризис его (Путина) более податливым, на что вчера выразил надежду один западный дипломат? Это не совсем в его природе — проявлять слабость в бедственном положении», — уверен Пьер Аски, журналист France Inter.

Обозревательница Le Monde Сильви Кауфманн пишет, со ссылкой на «российских экспертов»: «Было бы ошибкой ожидать поворота во внешней политике России из-за кризиса Соvid-19. Кремлевская информационная война в Соединенных Штатах даже усилилась, и пандемия ничего не изменила в конфликте с Украиной, который имеет первостепенное значение для Москвы. Максимум, на что можно надеяться» — «кратковременное снижение российской военной активности в Сирии и Ливии».

Ну, а бывшая активистка FEMEN Инна Шевченко, которая сейчас работает обозревателем сатирической газеты Charlie Hebdo, выражает высокую долю надежды на то, что путинский режим рухнет. «Владимир Путин и его кремлевская хунта представляли себе весну 2020 года иначе», — отмечает Шевченко в большом материале под заголовком «Россия: Covid-19, тот противник, которого Путин не может посадить в тюрьму».

«Режим Путина — с его тщательно структурированной иерархией на всех уровнях власти, его альянсами с олигархией, полным контролем над государственными СМИ, эффективным подавлением оппозиции, мошенническими избирательными механизмами и агрессивной иностранной политикой — еще некоторое время назад казался неприкасаемым и непобедимым. За последние два десятилетия Путин научился успешно подавлять практически все угрозы (...), включая саму Конституцию. Но он не был готов к глобальной пандемии и, конечно, к возможности совершенно иного мира, сталкивающегося с радикально новыми вызовами».

Впрочем, в нынешней тяжелой ситуации россияне больше боятся не того, что будут жить при «репрессивном режиме Путина», а того, что придется «вернуться назад», отмечает автор: «Все слишком хорошо помнят постсоветские отчаянные 1990-е, впечатляющую безработицу, нехватку продовольствия и рост мелкой преступности. Однако, похоже, это единственный сценарий, который путинская администрация может предложить стране «после коронавируса».

«Если только санитарный кризис не положит конец режиму Путина», — ставит точку обозревательница Charlie Hebdo.

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