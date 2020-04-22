Песков призвал не использовать для «истерик» нехватку средств защиты для врачей

По словам Дмитрия Пескова, врачи в регионах России, где есть нехватка индивидуальных средств защиты и оборудования, должны обращаться к властям, а в СМИ.

Врачи в регионах России, где есть нехватка индивидуальных средств защиты и оборудования, должны обращаться к властям, а не в СМИ. С таким заявлением выступил в среду, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

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«Врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах», — заявил Песков. Именно региональные Минздравы, по его словам, должны «быть главным адресатом этой информации, а не газеты и средства массовой информации».

«Ситуация, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и накручивания ситуации, неуместна и недопустима», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Врачи из разных регионов России жалуются на острую нехватку индивидуальных средств защиты на фоне пандемии коронавируса. В больницах не хватает масок, защитных костюмов, очков, перчаток и антисептиков.

20 апреля мировой суд Липецка на 30 тысяч рублей оштрафовал местную активистку за сбор средств для местной инфекционной больницы. Судья счел «недостоверной» информацию о нехватке средств. Главврач больницы заявила, что лекарств и средств в больнице хватает. При этом ранее, как отмечает «Коммерсант», сбор средств «в борьбу с коронавирусной инфекцией» начала администрация Липецкой области.

3 апреля в городе Окуловка Новгородской области задержали главу профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Она приехала в город, чтобы передать средства индивидуальной защиты по просьбе сотрудников местных больниц. Васильеву оштрафовали на 800 рублей.

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