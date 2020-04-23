В Кремле отказались вмешиваться в конфликт редакции «Ведомостей»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал в четверг, 23 апреля, конфликт редакции «Ведомостей» с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым, который ввел запрет на цитирование опросов «Левады-центра», критику поправок в Конституцию и снял колонку о «Роснефти».

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На вопрос издания «Медуза» об отношении Кремля к происходящему в «Ведомостях» представитель Путина заявил: «Мы не можем никак комментировать редакционную политику, не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами. В этом мы заинтересованы».

Шмаров заявил «Ведомостям», что полностью разделяет мнение Пескова. «Иного и быть не может», — сказал и.о. главреда. Андрей Шмаров бы назначен исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено о продаже издания. Формально сделка еще не закрыта.

Шмаров стал исполняющим обязанности главреда 24 марта. За прошедший месяц у него случилось уже несколько публичных конфликтов с редакцией. Сначала журналисты обвинили его в переписанном заголовке о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле. Через несколько дней он снял колонку экономиста Константина Сонина о «Роснефти» и ее руководителе Игоре Сечине. А 22 апреля он объявил сотрудникам редакции о запрете на упоминание «Левада-центра» и запретил публиковать критические мнения об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

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