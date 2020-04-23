За прошедшие сутки в России в результате заражения коронавирусной инфекцией умерли 42 человека
Опубликовано: Отредактировано:
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 4774 новых случая заболевания Covid-19. 47,8% заболевших не имели клинических симптомов. Общее число заразившихся достигло 62 773.
Случаи заражения зарегистрированы в 81 регионе. Больше всего новых случаев в Москве — 1959, Московской области — 688 и Петербурге — 191.
За сутки умерли 42 человека, общее число жертв коронавирусной инфекции —555 человек. Выздоровели 4891 (471 за последние сутки).
Оперативный штаб также сообщил, что в России провели 2,4 миллиона тестов.
Минздрав России предложил продлить карантинный режим на майские праздники.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться