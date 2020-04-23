Московский фонд страхования не оплатит помощь больным Covid-19, прибывшим в больницы самостоятельно

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования уведомил руководителей медицинских организаций, что обязательным условием оплаты медпомощи больным Covid-19 станет доставка пациента бригадами скорой и неотложной медпомощи. Если больной прибыл в больницу самостоятельно, получить компенсацию за его лечение медучреждение не сможет. Об этом сообщает издание Vademecum, которое ссылается на письмо фонда от 22 апреля руководителям больниц и страховых организаций.

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В сообщении Vademecum говорится, что медицинские услуги с кодами «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», а также «дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением», будут оплачиваться «только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи». В счетах, которые больницы передают на оплату, должен указываться номер наряда вызова бригады скорой или неотложной помощи.

При этом в статье федерального закона 11-2 323 «Об охране здоровья» говорится об обязательности оказания помощи всем гражданам, в том числе и прибывшим в больницу самостоятельно: «Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается».

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