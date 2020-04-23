Франция и Германия призвали защитить журналистку «Новой газеты» от угроз Кадырова

Уполномоченные по правам человека Германии и Франции Бебрель Кофлер и Франсуа Крокетт призвали российские власти расследовать угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной из-за материала о ситуации в Чечне. Ранее с призывом защитить журналистку выступили Гражданский форум Россия-ЕС, а также международные правозащитные организации.

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«Угрозы со стороны должностных лиц абсолютно неприемлемы и противоречат любым принципам правового государства. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать взятые на себя на международном и европейском уровнях обязательства по обеспечению свободы массовой информации и защите журналистов», — говорится в совместном заявлении. Также отмечается, что Елена Милашина в 2017 году была награждена франко-германской премией «За права человека и верховенство закона».

Правление Гражданского форума ЕС-Россия потребовало обеспечить безопасность журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и провести «надлежащее расследование угроз в ее адрес». «Учитывая тот факт, что двумя месяцами ранее, 6 февраля 2020 года, на Елену Милашину уже было совершено нападение в Грозном, которое до сих пор остается нераследованным, мы полагаем, что в настоящее время журналистке угрожает серьезная опасность», — говорится в заявлении форума, опубликованном в пятницу, 17 апреля.

С поддержкой в адрес Елены Милашиной выступила и международная правозащитная организация «Репортеры без границ». «Неприемлемыми» назвала угрозы в адрес обозревателя «Новой» глава отдела Восточной Европы и Средней Азии Жанна Кавалие. «В соответствии с международными обязательствами Россия должна гарантировать защиту своим журналистам», — говорится в заявлении «Репортеров без границ».

Ранее более ста правозащитников, деятелей науки и культуры России потребовали предоставить государственную защиту Милашиной. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о госзащите не относится к компетенции Кремля.

12 апреля в «Новой газете» была опубликована статья Елены Милашиной о похоронах жителя Чечни Ахмада Гараева, чьи родственники заражены коронавирусом. В статье говорится, что жители республики боятся признаться, что могли заразиться, и предпочитают умереть дома. После публикации Рамзан Кадыров призвал ФСБ «остановить» критику в его адрес, назвав журналистов «Новой газеты» «нелюдями», которые «провоцируют» чеченский народ на преступление. 15 апреля Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью.

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