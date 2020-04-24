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The Bell: один из покупателей «Ведомостей» может выйти из сделки

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Arbat Capital может выйти из сделки по покупке газеты «Ведомости» из-за «политизированности конфликта в редакции» и экономических сложностей
Arbat Capital может выйти из сделки по покупке газеты «Ведомости» из-за «политизированности конфликта в редакции» и экономических сложностей © Евгений Разумный / Ведомости
RFI

Инвестиционная компания Arbat Capital может выйти из сделки по покупке газеты «Ведомости» из-за «политизированности конфликта в редакции» и экономических сложностей. Об этом сообщило издание The Bell. 

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По информации The Bell, об этом говорится в письме, направленном генеральному директору «Ведомостей» Глебу Прозорову от главы Arbat Capital Алексея Голубовича. «Причины конфликта я оценивать сейчас не хочу, но нежелание урегулировать конфликт очевидно связано с интересами конкретных медиаменеджеров», — приводит портал фрагмент письма Голубовича.

Сделка по продаже «Ведомостей» пока не закрыта, однако один из акционеров издания Демьян Кудрявцев заявлял, что переход к новым собственникам должен начаться 18 марта. Предполагалось, что владельцами издания станут Arbat Capital Голубовича и собственнику газеты «Наша версия» Константину Зятькову.

Разлад внутри редакции «Ведомостей» связан с фигурой исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. За прошедший месяц у него случилось уже несколько публичных конфликтов с сотрудниками газеты. Сначала журналисты обвинили его в замене заголовка о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле. Через несколько дней он снял колонку экономиста Константина Сонина о «Роснефти» и ее руководителе Игоре Сечине, а 22 апреля объявил сотрудникам редакции о запрете на упоминание опросов «Левада-центра» и публикации критических мнений об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

23 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал внутри «Ведомостей». Песков заявил, что Кремль не намерен в него вмешиваться.

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