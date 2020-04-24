Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября 1945 года. Текст указа был опубликован на портале правовой информации правительства в пятницу, 24 апреля.

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Напомним, в России датой окончания Второй мировой войны было 2 сентября — день, когда состоялось подписания акта капитуляции Японии.

С инициативой переноса выступили депутаты от «Единой России» Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сенаторы Михаил Козлов и Григорий Карасин. По их мнению, корректировка даты позволит «сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне». Закон о переносе памятной даты в середине апреля одобрила Госдума.

Против переноса даты окончания войны выступал Совет по правам человека. Правозащитники направили письмо спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко. Они напомнили, что 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане, и подчеркнули, что «перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте».

Портал Газета.ru передает, что в учебники истории будет внесены коррективы во время ближайшей кампании переиздания, и 3 сентября в качестве новой даты окончания Второй мировой войны появится в учебных программах уже 1 сентября.

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