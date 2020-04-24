Уже осужденным участникам акций протеста в Ингушетии ужесточили приговоры

Ставропольский краевой суд ужесточил приговоры ингушским активистам, осужденным по обвинению в применении насилия к сотрудникам Росгвардии во время протестов в марте 2019 года. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил правозащитный центр «Мемориал».

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Во время рассмотрения апелляции суд изменил место отбывания наказания с колонии-поселения на колонию общего режима. В обвинение добавлен мотив политической вражды к руководившему в тот момент республикой Юнус-Беку Евкурову. Сроки наказания оставлены без изменений.

По данным «Мемориала», приговор ужесточен Аслану Аушеву, Адаму Бадиеву, Зелимхану Бапхоеву, Ахмеду Нальгиеву, Гелани Хамхоеву и Забейру Хамхоеву.

По мнению члена Совета Правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, такое решение вызвано подготовкой обвинения к судебному процессу против лидеров ингушской оппозиции. Также правозащитник считает, что на ужесточение позиции властей повлияли антиправительственные протесты в соседнем Владикавказе, прошедшие 20 апреля.

В марте 2019 года в Магасе прошел митинг, участники которого выступили против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и против законодательных изменений, по которым вопрос о границе может рассматриваться без референдума, а также потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова.

Митинг перерос в столкновения с силовиками. Фигурантами так называемого «ингушского дела» стали около 40 человек. Некоторые из задержанных были осуждены и даже отбыли наказание, другие еще ожидают суда в следственных изоляторах.

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