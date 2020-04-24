Пандемия подтолкнет Россию в сторону полицейского государства: политолог о последствиях коронавируса

В пятницу, 24 апреля, ВЦИОМ сообщил о снижении доверия населения к Владимиру Путину на фоне эпидемии коронавируса и социально-экономического кризиса. При этом сам президент «самоизолировался» и фактически переложил борьбу с пандемией на губернаторов и других подчиненных. Как кризис, вызванный COVID-19, повлияет на политическую ситуацию в России, Русская служба RFI обсудила с политологом, руководителем программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андреем Колесниковым.

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RFI: Борьба с коронавирусом, как сейчас многие говорят, это практически война. Во многих странах ограничительные меры похожи на военное положение, и президент Франции Макрон прямо назвал кризис «санитарной войной». Обычно война играет на руку политикам — особенно это видно на примере США и того, как росли рейтинги президентов во время конфликтов. Удалось ли в России властям использовать кризис коронавируса в свою пользу?

Андрей Колесников: Нет, не получилось. С одной стороны, конечно же, все мы в одной лодке, и этот факт подчеркивает все время Путин. Мы должны быть едины, и он с большим оптимизмом смотрит на это единство. На самом деле, в силу того, что экономическая и социальная помощь приходят поздно, формулируется непоследовательно, это очень сильно бьет по кошелькам россиян. Это главный момент, который приводит к тому, что отношение к власти меняется в худшую сторону.

Второй пункт — казалось бы, все понимают необходимость ограничительных мер. Но то, как они реализуются, например, в Москве, в очаге пандемии в России, это напоминает полицейское государство. Избыточность мер, избирательность полиции, бардак, который был устроен в первый день карантинных мер в метро, когда люди подвергались опасности заражения из-за очередей. Это все страшно раздражает людей, и социология показывает, что основная масса населения хотела бы либо режима чрезвычайной ситуации и более масштабной финансовой помощи, или возможности работать и зарабатывать.

Почему такой режим не вводится? Казалось бы, в чрезвычайной ситуации еще больше централизуется в руках верхушки, президента. Почему от этого отказываются?

Эта власть у них и так в руках, формализовывать это не нужно.

Все население ведет себя и так достаточно организованно. В Москве степень самоорганизации населения достаточно высока. Те меры, которые были приняты в Москве, кажутся мне избыточными. Теперь они, кажется, «играют» в это чрезвычайное положение. Тестируют возможность слежки за гражданами, тестируют контроль за ними, вводят все новые ограничения каждый раз. Да, растет кривая заболеваемости и смертности, но она и должна расти с «лагом».

Все это начинает людей раздражать. Возникают онлайн-митинги в спонтанной форме, к примеру, с использованием приложения «Яндекс.Карты», как это было в Ростове-на-Дону. Или офлайн-митинги в бедных регионах, где это больше напоминает голодный бунт.

Какой протестной активности ждать после эпидемии коронавируса? Понятно, что как только этот карантин закончится, могут быть протестные выступления. Можно ли сказать, что власть боится этих протестов, которые возникнут из-за тяжелой социальной ситуации?

Власть, безусловно, боится. Косвенное свидетельство этого — то, как жестко расправляются с теми, кто выходил на офлайн-митинг во Владикавказе. Уголовные дела, рассуждения о том, что нельзя нападать на полицейских. В то же самое время возникает инициатива о расширении прав полиции, очень серьезном.

Есть чуть менее очевидные факты — например, запрет на публикацию данных «Левада-центра» в газете «Ведомости». Эта утечка была, но, я думаю, что такой запрет существует и в других СМИ. Они не хотят показывать через публичные социологические исследования, что люди недовольны недостаточной материальной помощью и бардаком в регулировании ограничений.

Как коронавирус и кризис влияют на рейтинг Владимира Путина? Есть ли тенденции, можно ли сказать, что он падает?

Есть два слоя проблемы. С одной стороны, у нас сейчас триумвират: премьер-министр Мишустин, президент Путин и мэр Собянин — он же глава комиссии по борьбе с коронавирусом во всей стране. Лицо кризиса — Собянин. Кому-то нравится его жесткость, кому-то, наоборот, не нравится. Но он здесь главный — не президент, который самоизолировался.

В целом для власти этот кризис не слишком благоприятен. Если мы меряем одобрение населения, электоральный рейтинг Путина, то он упал в прошлом месяце по сравнению с февралем очень существенно — с 68 до 63%. Через неделю будут новые данные, мы и посмотрим — это тренд, новое плато, или Путина ждет еще более серьезное падение.

Чем серьезнее будет падение популярности, тем жестче власть будет себя вести в повседневной жизни. Мы просто придем к полицейскому государству, я боюсь.

Можно ли сказать, что кризис коронавируса заставит власть переиграть свои планы? После внесения изменений в Конституцию стало понятно, что Путин останется президентом еще на долгое время. Можно ли сказать, что теперь все снова поменяется? Увидим ли мы после коронавируса нового преемника? Стал ли кризис для тех, кто управляет страной сейчас, своеобразным политическим лифтом?

Не думаю, что это трамплин. Да, неоднозначная ситуация с Собяниным. Мишустин просто занимается раздачей денег, опаздывает все время, выглядит даже не технократом, а завхозом. Путин самоизолировался. Для власти этот кризис нехорош, но как только он закончится, вернется старая повестка. Это обнуление сроков, большая авторитаризация режима, больший зажим протестов, формирование жесткого полицейского государства.

На голосовании по Конституции, которое должно было пройти на этой неделе, люди еще могли бы проголосовать «за» ради стабильности. Есть ли теперь ощущение, что провести новое голосование будет сложнее?

Сложнее по двум причинам. Трудно выбрать дату, она непонятна. Но она должна быть красивой, приуроченной к какому-то празднику. С другой стороны, Путин явно потерял поддержку определенных социальных групп, уж точно предпринимательского класса, которому не помогли в этот кризис. Цифры помощи несопоставимы в западных странах и в России. Зачем предпринимателям, которые поддерживали Путина, идти и голосовать за него? Но придут и проголосуют те слои населения, которые это делают автоматически. Возможно, Путин получит дополнительную легитимацию своему обнулению. Но будет ощущение фейковости процесса, легитимация обернется делегитимацией. Люди будут чувствовать фальшь.

Почему Владимир Путин так отдалился от работы в это время, не взял все в свои руки, а большие полномочия получили регионы?

Я не думаю, что он сам думает, что самоустранился. Он проводит совещания, их немного, они удаленные. И вот это ощущение бункера мешает воспринимать его как активного лидера. Почти во всех странах люди выходят куда-то, выступают, хоть и на дистанции. Он сидит, как привязанный, на этом стуле в Ново-Огарево, разговаривает с какими-то губернаторами. Разговаривает по-доброму, без разносов и жестких требований. Все это отдано на откуп Собянину. Он президент, возможно, он так видит свою роль.

Что помешало России эффективно подготовится к кризису? Казалось бы, во Вьетнаме и Китае все взяли под контроль достаточно быстро. В России похожие возможности, но другой результат.

У нас символическая, видимая часть государства громоздкая, огромная. Как только доходит до дела, государство проваливается. То, что происходит — это провал путинского патернализма, провал сервисного государства, сервисы гражданам не доставляются. Даже если принимаются решения — попробуйте решить хотя бы какую-то проблему. Нет низшего чиновничества, государства нет там, где оно должно быть. И оно есть там, где его быть не должно.

Что мешает просто раздать деньги всем, как предлагает Алексей Навальный, как это частично происходит в других странах? Взять и поддержать население?

Деньги есть, но их не так много. Есть опасения, что деньги будут потрачены, а пандемия будет продолжаться. Этот черный день не кажется черным днем, он не оценивается как последний черный день. Есть бюджетное правило, которое мешает тратить деньги, но его можно отменить, как это делают во многих странах. Сейчас время поливать деньгами этот пожар.

Есть отношение к собственному населению, к предпринимателям. Как-то неродные они этой власти. Помочь кому-то крупному, окологосударственному, бюджетозависимым людям можно. Помогать предпринимателям не умеют и не хотят. В конце концов, сам Путин назвал в интервью ТАСС предпринимателей «жуликами».

Политическая система после коронавируса сильно изменится? Или Россия после кризиса вернется в тот же самый мир, что и в 2019 году?

Думаю, что системных изменений не будет. Все говорят, что после кризиса все изменится, в том числе российская власть. Я думаю, что она никуда не изменится. Она движется в более тоталитарную сторону, и пандемия может ускорить этот процесс, особенно после окончания карантина. Это будет тот же режим, более жесткий, более полицейский.

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