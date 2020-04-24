У мусульман священный месяц Рамадан начался в условиях карантина

Священный для мусульман месяц поста Рамадан начался в пятницу, 24 апреля, в большинстве мусульманских стран. В течение всего месяца мусульманам следует воздерживаться от еды и питья в дневное время суток. Из-за пандемии коронавируса большинство стран закрыло для посещения мечети и призвало верующих молиться дома.

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В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других — непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. В Саудовской Аравии и большинстве мусульманских стран Рамадан начался в пятницу. Совет муфтиев России также объявил пятницу началом поста.

За Советом муфтиев не последовало только Духовное управление мусульман Дагестана, которое объявило начало поста 25 апреля. Минувшей ночью богословы не увидели на небе месяц, который сигнализирует о наступлении Рамадана, объяснили такое решение в Духовном управлении. В Омане и некоторых государствах Северной Африки пост начнется также только в субботу.

В этом году месяц Рамадан пройдет в условиях карантина. Главные святыни ислама в Мекке и Медине — Заповедная мечеть и мечеть Пророка — останутся закрытыми. Закрытой будет и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Совет муфтиев России призвал 20 миллионов российских мусульман в условиях самоизоляции молиться дома. Председатель Совета муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал верующих «вспомнить об истинных ценностях этого месяца и помогать ближним в это непростое время».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил фермеров отложить пост в Рамадан, чтобы не навредить своему здоровью в момент начала сельскохозяйственного сезона. «Потому что в результате голодания в течение дня ослабевает иммунитет человека и делает его уязвимым для заражения инфекционными заболеваниями», — говорится на сайте главы государства.

Во Франции, где насчитывается порядка 5–6 миллионов мусульман и ислам является второй религией, мечети в Рамадан будут закрыты. Совет мусульман Франции также не рекомендовал верующим собираться вместе с семьей или соседями на ифтар — коллективный ужин после захода Солнца.

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