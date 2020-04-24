За сутки в России выявили еще 5849 случаев заражения COVID-19

По-прежнему больше всего заражений фиксируется в Москве: за 24 часа там были поставлены 2957 положительных диагнозов на коронавирусную инфекцию

За последние сутки в России выявили еще 5849 случаев заражения COVID-19. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе эпидемией. Общее число заболевших составляет 68 622.

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Новые эпизоды выявились в 82 регионах страны. По-прежнему больше всего заражений фиксируется в Москве: за 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 2957 человек. Всего в столице, по данным оперштаба, выявлено чуть менее 37 тысяч случаев инфицирования. 611 новых пациентов с диагнозом COVID-19 выявлено в Московской области, 253 — в Петербурге.

677 пациентов за минувшие сутки поправились. В оперштабе передают, что всего выздоровели 5568 человек. Также зарегистрированы 60 летальных исходов, всего с начала эпидемии в России в результате заражения скончались 615 человек.

Напомним, в регионах России введен ряд мер, призванных сдержать распространение эпидемии. В пятницу, 24 апреля, в пресс-службе департамента транспорта Москвы рассказали о том, что, несмотря на новые правила, более 200 тысяч человек продолжают передвигаться по столице на автомобилях без цифрового пропуска.

Система цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте была запущена 15 апреля, а с 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться лишь при наличии социальных карт москвича или жителя Московской области, проездного билета на месяц или карт «Тройка» и «Стрелка». Для выявления нарушений используются системы фото- и видеонаблюдения.

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