«Не тот режим выбрали». Россияне начали протестовать против самоизоляции

В России начали протестовать против ограничительных мер, введенных властями в связи с коронавирусом. В ряде регионов поданы иски к местным властям с требованием, в частности, признать несоответствующим закону режим «самоизоляции».

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20 апреля во Владикавказе прошел митинг против самоизоляции, в котором участвовали несколько сотен человек. Власти разогнали участников акции, а сегодня глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев рассказал о том, что у некоторых из них появились первые признаки заболевания. Тесты на коронавирус у них взяли, но результатов пока нет.

Между тем, в тот же день виртуальные митинги против самоизоляции прошли в целом ряде российских городов: Ростове-на-Дону, Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Чебоксарах, Воронеже, Казани. Люди воспользовались функцией «Разговорчики» на Яндекс.картах и Яндекс.навигаторе и публиковали комментарии с протестными лозунгами, требуя либо отменить ограничительные меры, либо ввести режим ЧС и компенсировать все потери гражданам и бизнесу. Вскоре модераторы приложений стали удалять эти комментарии.

Между тем, в нескольких городах юристы подали иски к губернаторам, требуя признать незаконными ограничительные меры, введенные в рамках «режима повышенной готовности».

Один из авторов коллективного иска в Санкт-Петербурге Максим Оленичев рассказал RFI, в чем заключаются требования горожан.

Слушать: Россияне начали протестовать против самоизоляции Александр Валиев

Максим Оленичев: Наша позиция заключается в том, что действительно, пандемия коронавируса существует. Возможно, те меры, которые предлагает правительство Санкт-Петербурга, необходимы для остановки пандемии, мы говорим о том, что эти меры введены не на основании закона. Потому что сейчас в Петербурге введен режим угрозы ЧС, а угроза ЧС не дает никаких правовых оснований для введения ограничений прав граждан. Такие ограничения могут быть установлены только при режиме чрезвычайного положения, либо некоторые ограничения так же могут существовать при режиме ЧС. У властей есть законы, которые позволяют эти режимы установить, если этих законов не хватает, могут принять другие законы. В данном случае, борясь с коронавирусом, власти создают для граждан и бизнеса неудобства, перекладывая финансирование этих неудобств и их последствия на граждан и бизнес. И правовой режим угрозы ЧС не позволяет гражданам и бизнесу предъявлять требования к властям о компенсациях, если власти сами так не решат. В Петербурге, допустим, ввели компенсации по 2-4 тысячи рублей для лиц старшего возраста, которые соблюдают рекомендации по самоизоляции. Но это просто инициатива властей.

Какие меры позволяет вводить режим повышенной готовности?

Есть федеральный закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. В нем есть статья 4.1, которая говорит о тех ограничениях, которые могут быть при угрозе ЧС и при самой ЧС. Здесь самый последний пункт 10-й, он говорит про угрозу ЧС и саму ЧС. Ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию можно при угрозе ЧС и при самой ЧС. Но здесь речь об ограничении доступа на конкретную территорию, где есть угроза ЧС. В Петербурге угроза ЧС — на территории всего города, то есть, теоретически, если власти считают нужным, они могут ограничивать въезд на территорию города, но внутри города ограничивать передвижение нельзя, потому что люди уже находятся на территории угрозы ЧС. И поэтому, допустим, пункт постановления Беглова об обязательной самоизоляции лиц старше 65 лет не соответствует законодательству, потому что никто не может ограничить передвижение для этих людей. Ну, и то, что парки закрыты, скверы, детские площадки — это тоже не соответствует закону. Дальше там есть пункт о приостановлении работы организаций, оказавшихся в зоне ЧС. Закон позволяет приостановку только когда есть ЧС, но не когда угроза ЧС. Еще в этом законе есть пункт о том, что когда осуществляется мера, обусловленная развитием ЧС, нельзя ограничивать права и свободы человека и гражданина. В данном случае нельзя было нарушать все права, потому что не тот режим выбрали. Если бы выбрали ЧС или ЧП или какой-то другой режим, который власти вправе создать, у них есть для этого полномочия, они могли бы все это сделать на основании закона.

Вы говорите о компенсациях. Но ведь федеральная власть пообещала целый комплекс мер поддержки.

Правовой режим ЧС и ЧП предполагает возможность компенсации реального ущерба, который возникает у граждан и у бизнеса и перекладывает на власть обязанность финансировать этот вред и ущерб, который причинен действиями, связанными с профилактикой и остановкой пандемии коронавируса. Поэтому тот бизнес, который свернут в Петербурге — они недополучают доходы, но при этом несут расходы: на арендную плату, на консервацию своей продукции. И эти расходы сейчас бизнес не может выставить властям в качестве компенсации, потому что правовых оснований нет при угрозе ЧС. Но такие основания могли бы появиться при введении ЧС или ЧП. То же самое касается граждан: если у них какой-то реальный ущерб возник в связи с профилактикой коронавируса, то при угрозе ЧС они не могут автоматически предъявить требования к властям о возмещении этого ущерба в каком-то разумном пределе. Поэтому государство должно взять на себя ответственность за эту ситуацию, и, если оно предпринимает меры для неразвития ситуации, связанной с коронавирусом, то должно и финансировать эти мероприятия. Потому что средства, скорее всего, есть, и обязанности государства заключаются в том, чтобы не допустить распространение коронавируса и заботиться о нашем обществе.

Почему вы требуете отмены режима повышенной готовности в иске вместо того, чтобы требовать введения режима ЧС?

У граждан отсутствует механизм требовать от властей введения ЧС или ЧП. Потому что это компетенция властей. И через суд мы власти ввести ЧС и ЧП не можем. Поэтому цель подачи этого иска — создать площадку для диалога с властями, чтобы они услышали аргументы горожан и, возможно, предприняли те меры, которые будут введены в установленном законом порядке. Те, которые они считают необходимыми для профилактики коронавируса. А не придумывать какой-то гибридный режим, который всю ответственность возлагает только на горожан и бизнес, а власти при этом никаким образом не финансируют эти мероприятия.

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Иск к властям Санкт-Петербурга будет рассмотрен 28 апреля. И в этот же день в Иркутске областной суд рассмотрит аналогичный иск местного правозащитника Валерия Тетерина к и.о губернатора.

Валерий Тетерин: Если власть считает нужным, пускай вводит ЧС, если у нее есть такое намерение. Если она не считает, то не надо придумывать то, чего нет. Не надо скрещивать муху и слона и еще кого-то там. Смесь бульдога с носорогом рождать, я считаю, не нужно. Фактически все режимы введены не то, что чрезвычайной ситуации, а даже элементы режима чрезвычайного положения, без того, чтобы назвать это таковым и включить другую сторону медали — компенсационные какие-то механизмы. У нас это все введено по факту, по факту все ограничения есть, только называется это по-новому, по новоязу.

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Между тем, в Москве в ответ на схожий по содержанию иск, поданный в Московский городской суд, столичная мэрия дала ответ. В нем говорится, что согласно ст. 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Власти утверждают, что введенные ограничительные меры не нарушают прав граждан, а возлагают на них особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения.

В общей сложности в России, согласно официальной статистике, на 25 апреля выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом. 681 человек умер. Несмотря на налагаемые за нарушение режима самоизоляции штрафы, согласно сервису Яндекс.карты, индекс самоизоляции в большинстве крупных городов в дневное время составляет около 3 — это означает, что на улицах много людей.

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