Нужно экономить резервы: Путин в пятый раз обратится к народу по поводу COVID-19

На следующей неделе Владимир Путин в пятый раз выступит с коронавирусным обращением к гражданам.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе снова выступит с обращением к народу по поводу кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что не следует «поддаваться популистским настроениям» и «заливать экономику деньгами».

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«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков также заверил, что Россия сможет существовать и в условиях очень низких цен на нефть, однако, придется экономить. «Есть хороший задел прочности, наша так называемая „подушка безопасности“. Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. (…) Нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику», — цитирует слова президентского пресс-секретаря газета «Коммерсант».

Ранее президент Путин обращался к народу по поводу санитарного кризиса COVID-19 уже четыре раза: 25 марта, 2, 8 и 15 апреля.

Согласно последним данным, обнародованным сегодня утром, в России за последние сутки зарегистрировано 6 361 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 80 949. Умерли 747 человек.

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