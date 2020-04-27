Шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса будет виртуальным

Акция «Бессмертный полк» в этом году будет виртуальной. А российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» создадут специальные приложения для ее онлайн-трансляции. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщают российские информагентства.

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Как заявил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, для участия в виртуальном шествии желающие должны будут заполнить специальную форму и загрузить фотографии своих родственников-ветеранов.

«Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах — на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаэкранах», — цитирует слова Макарова «Интерфакс».

Первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян сообщил, со своей стороны, что социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» создадут «мини-приложения, в которые пользователи смогут загрузить портреты и истории о своих близких». Его слова приводит ТАСС.

«С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи», — сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и шествия «Бессмертного полка» 9 мая из-за пандемии коронавируса.

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