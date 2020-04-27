COVID-19: число заразившихся в России превысило 87 тысяч

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 87 147 человек в 84 регионах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал, что страна достигнет плато заболеваемости к середине мая.

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В понедельник, 27 апреля, в оперативном штабе по борьбе с распространением эпидемии сообщили, что за прошедшие сутки в России коронавирус выявили еще у 6198 человек.

Таким образом, общее число заразившихся, по данным на понедельник, составляет 87 147 человек в 84 регионах.

С начала эпидемии в стране от последствий заражения умерли 794 человека, 50 из них — за прошедшие 24 часа. Еще 579 пациентов поправились и покинули больницы. Общее количество выздоровевших сейчас — более 7300 человек.

По-прежнему больше всего заражений COVID-19 выявляется в Москве: за сутки там зафиксировали еще 2871 случай инфицирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 27 апреля, что страна достигнет плато заболеваемости в середине мая. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты». Песков сослался на опыт Италии и Испании в борьбе с санитарным кризисом, отметив, что, так как в этих странах наиболее сложные фазы эпидемии длились около полутора месяцев, ситуация в России также должна стабилизироваться к началу лета.

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