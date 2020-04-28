В Якутии сотни вахтовиков c месторождения «Газпрома» вышли на митинг из-за коронавируса

В Якутии сотни рабочих c месторождения «Газпрома» вышли на митинг с требованием защиты от коронавируса.

Митинг рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения прошел в понедельник, 27 апреля. Месторождением управляет «Газпром добыча Ноябрьск». На акцию вышли несколько сотен человек. Они потребовали принять меры по защите от коронавирусной инфекции.

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Люди жалуются, что в поселке нет карантина, и они не знают, кто среди них болен COVID-19. Кроме того, вахтовики заявили, что их плохо кормят. Как сообщило издание «ТайгаПост», в митинге приняли участие не менее 1000 человек.

В сети появилось видео, на котором слышно, как собравшиеся мужчины выкрикивают: «Где маски? Где карантин?» (ролик содержит нецензурную брань).

28 апреля глава Якутии Айсен Николаев на утреннем брифинге заявил, что «количество больных на месторождении значительное». По его словам, у 10,5 тысяч человек на Чаяндинском месторождении были взяты анализы на коронавирус.

В пресс-службе правительства Якутии сообщили, что «Газпром» в ближайшие дни начнет вывозить своих сотрудников из региона. Кроме того, на территории месторождения пообещали развернуть мобильный госпиталь.

В больницы региона госпитализированы 56 человек с Чаяндинского месторождения. Еще 39 человек находятся в больницах Ноябрьска на Ямале.

Прокуратура Ленского района начала проверку после митинга. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения»,— говорится в сообщении ведомства.

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