За сутки в России COVID-19 выявили еще у 6411 человек

По официальным данным, общее количество выздоровевших с начала эпидемии в России — более 8456 человек.

Во вторник, 28 апреля, в оперативном штабе по борьбе с распространением эпидемии сообщили, что за прошедшие сутки в России коронавирус выявили еще у 6411 человек.

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«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%) случаев», — заявили в штабе.

Общее число заразившихся в стране, по данным на вторник, составляет 93558 человек. 48426 случаев выявлены в Москве, 3075 из них — за последние сутки.

С начала эпидемии в стране от последствий заражения умерли 867 человек, 72 — за прошедшие 24 часа. Еще 1110 пациентов поправились и покинули больницы. Общее количество выздоровевших сейчас — более 8456 человек.

В понедельник, 27 апреля, стало известно, что Россия превзошла Китай по количеству заболевших COVID-19. 28 апреля она превзошла и Иран, став восьмой в списке стран, наиболее сильно пострадавших от распространения вируса.

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