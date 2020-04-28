Российские врачи создали «список памяти» погибших от COVID-19 коллег

Инициативная группа российских врачей начала вести «список памяти» врачей, медсестер, санитаров и других медицинских работников, которые стали жертвами пандемии коронавируса.

Инициативная группа российских врачей начала вести «список памяти» врачей, медсестер, санитаров и других медицинских работников, которые стали жертвами пандемии коронавируса. Сейчас в списке уже 74 человека, среди них — работавший в Москве французский врач.

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На мемориальном сайте есть специальная форма, куда медики могут внести данные о погибшем от COVID-19 коллеге.

Большинство погибших — из Москвы, Московской области (36 человек) и Санкт-Петербурга и Ленинградской области (девять человек).

Среди умерших врачей в Москве — французский зубной техник Европейского медицинского центра Жан-Луи Кавалли.

В списке есть также несколько медиков из Беларуси — две медсестры из Витебска, медсестра из Минска и фельдшер из Борисова.

Статистика «списка памяти» гораздо выше официальных данных. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уже откликнулись на публикацию списка, заявив, что попавшие в него четыре медсестры либо умерли от других тяжелых болезней, либо заразились «не при исполнении трудовых обязанностей».

«Неважно, где они заразились. В любом случае это медики, погибшие от коронавируса. А по другим заболеваниям, которые сейчас указывают в причине смерти, можно спорить — фактически это люди, у которых был выявлен коронавирус, и он стал триггером для осложнений», — отметил в интервью «Медузе» один из инициаторов проекта, кардиолог московской ГКБ №29 Алексей Эрлих.

«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику», — отмечается на сайте.

Всего в России, по официальным данным, жертвами пандемии коронавируса стали 867 человек.

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