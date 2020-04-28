COVID-19: Путин поручил подготовить проект поэтапного снятия ограничений в России с 12 мая

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в стране до 11 мая и поручил подготовить к 5 мая проект поэтапного снятия санитарных ограничений

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода в стране до 11 мая. От также поручил к 5 мая подготовить проект поэтапного снятия санитарных ограничений, начиная с 12 мая.

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Об этом глава государства заявил во вторник, 28 апреля, во время совещания с правительством и главами регионов по вопросам эпидемии коронавируса.

Нерабочими объявлены дни между традиционными майскими праздниками — 6,7 и 8 мая. «Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — заявил Путин.

Напомним, ранее для противодействия распространению коронавирусной инфекции в России власти объявили нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. Затем его продлили до конца апреля.

В ходе заседания глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что соблюдение режима самоизоляции и прочих санитарных мер должно продолжаться и в мае. По ее словам, рост числа заболевших коронавирусом замедляется, но в начале мая россиян ждет «третий инкубационный период за весь период нерабочих дней, которые должны прервать цепочку передачи вируса».

Владимир Путин поручил правительству подготовить к 5 мая проект поэтапного снятия санитарных ограничений. Начаться этот процесс должен с 12 мая. При этом президент отметил, что об одновременной отмене санитарных мер на всей территории страны речи быть не может, так как эпидемия по-разному проявила себя в разных регионах и ограничительные меры не везде одинаковы. Он призвал глав регионов «действовать соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях».

Также Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет мер «по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

На этом же совещании президент России коснулся и вопроса нехватки защитных костюмов для медперсонала, оказывающего помощь больным COVID-19. Он подчеркнул, что производство таких костюмов выросло с начала марта и продолжает расти, однако подчеркнул, что «по сравнению с тем, что нужно сейчас — всё ещё мало».

Путин также поздравил медицинских работников с неофициальным днем создания скорой помощи в России и отметил, что «было бы правильно установить именно в эту дату (28 апреля — RFI) профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи».

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