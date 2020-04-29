Почти 100 тысяч случаев коронавируса зарегистрировали в России

В России не менее 99 399 человек заразились коронавирусом за время эпидемии. Данные предоставил утром в среду, 29 апреля, оперативный штаб правительства.

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По данным штаба, за последние сутки выявили 5 841 новый случай. Умерли от последствий коронавируса еще 108 человек. Две трети жертв — в Москве, которая продолжает занимать первое место и по общему числу заболевших.

В мире по этому показателю Россия занимает восьмое место, Франция — четвертое (около 170 тысяч случаев). С большим отрывом опережают всех Соединенные Штаты, где выявлено уже больше 1 миллиона заболевших.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил подготовить план поэтапного снятия санитарных ограничений в России с 12 мая. При этом он отметил, что об одновременной отмене мер изоляции на всей территории страны речи не идет, так как эпидемия по-разному развивается в разных регионах и ограничительные меры не везде одинаковы.

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