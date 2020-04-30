Более 300 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

О том, где произошли случаи заражения пока не сообщалось. На фото: бойцы Росгвардии патрулируют улицы Калининграда.

В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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«Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет», — заверил представитель пресс-службы. В Росгвардии также подчеркнули, что 35 человек уже выздоровели и «сняты с контроля».

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина, в Росгвардии «позаботились об антивирусной безопасности в подразделениях» и «предприняли конкретные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции среди личного состава».

Издание также сообщает о том, что командующий Росгвардией генерал армии Виктор Золотов «приказал создать оперативный штаб, который должен осуществлять контроль, мониторинг и координацию проведения комплекса противоэпидемических мероприятий во всех подразделениях ведомства».

Напомним, согласно последним данным правительственного оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в России с начала эпидемии выявлено 106498 случаев заболевания, скончались 1073 человека.

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