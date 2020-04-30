Включайте музыку: в России пройдет концерт-марафон в поддержку медиков

Сегодня, в четверг, 30 апреля, телеканал «Дождь» и сервис «Яндекс. Музыка» совместно с несколькими благотворительными фондами проведут марафон-концерт «Прорвемся!» в поддержку российских медиков, которые ведут борьбу с эпидемией коронавируса.

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Концерт продлится с 12:00 МСК до 20:00. Трансляция будет в прямом эфире «Дождя» и в Яндекс. Эфире. Доступ к эфиру «Дождя» на время марафона будет открыт для всех.

Заявлены более двух десятков артистов и групп: Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, «Андрей Макаревич, „Несчастный случай“, „Мумий Тролль“, Вячеслав Бутусов, Вера Брежнева, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Mgzavrebi, Ёлка, Шура Би-2, IOWA, Мот, 25/17, Uma2rman, „Чайф“, Ночные снайперы», Los Havtanos, Федор Чистяков, Zero People, «Порнофильмы», Мари Краймбрери, Pizza.

Гостями концерта станут Кристина Орбакайте, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Владимир Познер, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Как сообщает «Дождь», на собранные деньги будут куплены средства индивидуальной защиты (СИЗ) — масок, перчаток, халатов и проч. — для врачей по всей России.

В проекте участвуют благотворительные фонды «Созидание», «ПравМир» и проект «Яндекса» «Помощь рядом».

Сами врачи ведут Список памяти, в котором — доктора, медсестры, санитарки, лаборанты и другие медицинские работники, погибшие во время эпидемии коронавируса. В списке утром 30 апреля было уже 74 человека. (Новую общую статистику по COVID-19 в России представил правительственный оперативный штаб).

Медики в разных регионах России неоднократно сообщали об острой нехватке СИЗ. Специальный доклад на эту тему подготовил и Независимый профсоюз «Альянс врачей». СМИ сообщали о случаях увольнения и вызовов в прокуратуру людей, которые предоставляли информацию об отсутствии масок и перчаток в больницах.

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