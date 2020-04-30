МВД России сообщило о снижении числа семейно-бытовых конфликтов на 13%

Как говорилось в коммюнике Европейского парламента от 7 апреля, уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть после введения мер изоляции в связи с коронавирусом.

Количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось в РФ на 13% в период ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает пресс-центр МВД.

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«Опубликованные в некоторых СМИ и интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, не нашли объективного подтверждения. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось. Преступлений в семейно-бытовой сфере зарегистрировано на 13% меньше, чем год назад, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории сократилось на 16,4%», – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила о том, что в условиях самоизоляции идет рост домашнего насилия, отмечает по этому поводу агентство ТАСС.

В то же время в МВД отмечают, что в период самоизоляции количество случаев мошенничества в интернете, в частности кражи с банковских счетов, увеличилось. Количество убийств и разбойных нападений с применением огнестрельного оружия осталось на том же уровне.

ООН предупреждала

Ране Организация объединенных наций предупреждала о росте случаев домашнего насилия в условиях самоизоляции, в которой сейчас находится почти треть населения планеты.

Как говорилось в коммюнике Европейского парламента от 7 апреля, уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть после введения мер изоляции в связи с коронавирусом.

Как пояснили в Европарламенте, что женщины, сталкивающиеся с домашним насилием, в результате принятых мер изоляции, вынуждены находиться рядом с обидчиком, практически не имея возможности просить о помощи.

«Предстоящие дни и недели станут особенно опасными для женщин. Мы все сталкиваемся с серьезными психологическими вызовами из-за изоляции или карантина, но женщины, а зачастую и дети, проживающие в небезопасном доме, сталкиваются с особенно сильным стрессом», – сказала председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер.

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