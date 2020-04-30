Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера РФ.

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. Временно исполняющим обязанности главы кабмина Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ.

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Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил в четверг, 30 апреля, президенту Владимиру Путину. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин, обращаясь по видеосвязи к Путину.

По данным источников газеты «Коммерсантъ» у премьера высокая температура.

«То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым», — сказал Путин, поблагодарив Мишустину за его работу. Президент также пообещал, что продолжит советоваться с Мишустиным при принятии решений по ранее обсуждавшимся с ним вопросам.

Премьер-министр заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а временно исполняющим обязанности главы кабмина предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ.

Глава правительства также обратился к россиянам и попросил «максимально серьезно отнестись» к распространению коронавируса. Он призвал всех оставаться дома на майских праздниках.

В России зарегистрировано 106 тысяч случаев заражений коронавирусом. Умерли около 1100 человек.

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