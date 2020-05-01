В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Подмосковье Андрей Воробьев ввел в области так называемый «масочный» режим. Согласно постановлению, подписанному главой региона, жителям «строго рекомендовали» использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах до 11 мая.

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Согласно постановлению, власти Подмосковья также рекомендовали Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на маски. Как именно будут наказывать за несоблюдение постановления, не сообщается.

О том, что ношение масок в общественных местах станет обязательным, губернатор Московской области сообщал накануне на совещании. Как пишет телеканал 360, контроль за «масочным» режимом будут ужесточать поэтапно. «Мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах — везде, где человек соприкасается с другими», — заявил губернатор.

«Масочный» режим также начали вводить в других регионах, в том числе в Самарской области, Башкирии и Краснодарском крае.

Напомним, во Франции власти долгое время не рекомендовали людям, у которых не выявили коронавирус, носить маски, однако после поменяли свое мнение. С 11 мая они станут обязательными в общественном транспорте, а штраф за несоблюдение этого требования составит около 135 евро.

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