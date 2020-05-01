За сутки в России COVID-19 выявили еще у 7933 человек

Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431. Больше всего случаев зафиксировано в Москве - 57 300.

За прошедшие сутки в России было выявлено еще 7933 случая заражения, сообщили в пятницу, 1 мая, в оперативном штабе по борьбе с распространением эпидемии коронавируса. Это рекордный прирост числа инфицированных в стране.

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По информации штаба, у 3534 человек, чьи тесты дали положительные результаты на коронавирус за прошедшие сутки, COVID-19 протекает без клинических проявлений.

Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 57 300.

С начала эпидемии в стране от последствий заражения умерли 1169 человек, 96 — за прошедшие 24 часа. Еще 1601 пациент поправился. Общее количество выздоровевших сейчас — 13220 человек.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия достигла плато с точки зрения заболеваемости коронавирусом. Слова Скворцовой приводит «Интерфакс».

В четверг, 30 апреля, стало известно, что у премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован COVID-19. Временно исполняющим обязанности главы кабмина назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова, а действующий глава правительства отправился на самоизоляцию.

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