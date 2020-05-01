Мария Захарова отказалась от дебатов с Алексеем Навальным

Онлайн-дебаты между оппозиционером Алексеем Навальным и официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которые должны были пройти в пятницу, 1 мая, не состоялись. Оппоненты планировали обсудить мнение Захаровой о том, что россияне, которых эвакуируют из-за границы на фоне эпидемии коронавируса, оказались там «из-за своего эгоизма и безответственности», однако за несколько часов спикер МИД отказалась от участия в дебатах с присутствием модератора и обвинила Навального «в непорядочности и обмане».

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О планирующихся онлайн-дебатах между Алексеем Навальным и Марией Захаровой стало известно накануне. Официальный представитель МИД России предложила провести их на своей странице в Facebook. «Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», — написала она.

Алексей Навальный принял вызов. «В обычной ситуации, я бы вас проигнорировал — вы просто информационная обслуга. Однако, ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично.

Вы позорите и страну, и МИД», — заявил он на своей странице в Facebook.

Участники дебатов должны были обсудить позицию Марии Захаровой по возвращению россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, в Россию. По мнению официального представителя МИД, которое она высказала в интервью Михаилу Зыгарю, тысячи человек застряли за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности».

Ранее Мария Захарова дала интервью Русской службе RFI. В нем она заявила, что не знает, как поступить россиянам, которые остались за границей и не могут ни улететь оттуда, ни снять жилье в закрытых отелях. «А я не знаю, как. Как все терпят — так и они пусть терпят. А что, здесь люди не терпят? Здесь люди тоже сидят, терпят. Нас очень многие сегодня спрашивали — почему там должны давать деньги на жилье, а нам не должны?», — сказала она.

► Читать интервью Марии Захаровой RFI

Как заявила Мария Захарова, причиной отмены дебатов стало присутствие модератора и ограничения: «Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это.

Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь».

Дебаты без дебатов Я никогда не получала отказы в прямом разговоре. Ни разу. Я и сама всегда этот прямой разговор... Publiée par Maria Zakharova sur Vendredi 1 mai 2020

После Навальный сообщил, что готов провести дебаты без присутствия модератора, которым должен был стать журналист Алексей Пивоваров, однако Захарова отказалась принять участие в дебатах и в таком формате.

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