В России за сутки выявлены почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 9 623 человек в 83 регионах. Более половины новых случаев заражения пришлось на Москву. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о втором случае заражения в российском правительстве: коронавирус диагностирован у министра строительства Владимира Якушева.

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 124 054 человек. Половина подтвержденных диагнозов (62 658) приходится на Москву, в том числе 5 358 случаев были выявлены за последние сутки. В «лидерах» по числу зараженных также Московская область и Санкт-Петербург.

По заявлению мэра российской столицы Сергея Собянина, в Москве удвоили ежедневное число тестов на коронавирус. Теперь каждый день проводится до 40 тысяч ПЦР-тестов. Мэр Москвы оценил число зараженных в 2% от общего числа жителей столицы.

По заявлению оперативного штаба, почти у половины новых выявленных случаев (4 488) не было клинических проявлений болезни. За последние сутки в России скончались 57 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв эпидемии в России достигло 1 222 человек. Число выздоровевших пациентов составляет 15 013 человек с начала эпидемии, в том числе 1 793 человека за последние сутки.

В пятницу вечером, 1 мая, стало известно, что коронавирус подтвержден у главы министерства строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, об этом говорится в официальном коммюнике Минстроя. Ранее коронавирус был выявлен у председателя российского правительства Михаила Мишустина. Его обязанности временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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